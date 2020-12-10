5 насущных вопросов о получении юридической помощи онлайн

Пока что речь идет о списке из семи нотариальных действий. Среди них, например, совершение исполнительной надписи, с помощью которой кредиторы могут гарантированно вернуть долг с недобросовестных заемщиков без обращения в суд.

Еще одна возможность - обеспечение доказательств в интернете. Она актуальна, если кто-то без спроса использовал чужой авторский контент, распространяет по сети недостоверную и порочащую репутацию информацию или, скажем, угрожает в социальных сетях либо нарушает закрепленные только в личной переписке договоренности.

В список входит и принятие средств в депозит нотариуса - для расчета по сделке или для исполнения финансовых обязательств. А еще - возможность не выходя из дома передавать нотариусу на хранение важные документы и любые другие файлы в цифровом формате. Онлайн-формат будет также доступен и для получения выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, свидетельствования верности перевода и передачи электронных документов другим физическим или юридическим лицам.