5 насущных вопросов о получении юридической помощи онлайн

Согласно статистике ВЦИОМ, сегодня интернетом ежедневно пользуются уже 72% россиян. Учитывая связанные с коронавирусом ограничения, вполне возможно, что это число будет только расти, как и количество цифровых сервисов, среди которых далеко не только развлекательные. Так, в связи с вступлением в силу федерального закона № 480-ФЗ в 2021 году в списке доступных россиянам онлайн-услуг появится и возможность удаленного обращения к нотариусу.
ТАСС и Федеральная нотариальная палата отвечают на пять актуальных вопросов, связанных с переводом некоторых нотариальных действий в онлайн.
Какие услуги можно будет получить удаленно?
Пока что речь идет о списке из семи нотариальных действий. Среди них, например, совершение исполнительной надписи, с помощью которой кредиторы могут гарантированно вернуть долг с недобросовестных заемщиков без обращения в суд.
Еще одна возможность - обеспечение доказательств в интернете. Она актуальна, если кто-то без спроса использовал чужой авторский контент, распространяет по сети недостоверную и порочащую репутацию информацию или, скажем, угрожает в социальных сетях либо нарушает закрепленные только в личной переписке договоренности.
В список входит и принятие средств в депозит нотариуса - для расчета по сделке или для исполнения финансовых обязательств. А еще - возможность не выходя из дома передавать нотариусу на хранение важные документы и любые другие файлы в цифровом формате. Онлайн-формат будет также доступен и для получения выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества, свидетельствования верности перевода и передачи электронных документов другим физическим или юридическим лицам.
Какие услуги получить из дома будет нельзя и почему?
Список доступных в цифровом виде услуг составлен исходя из определенных требований к безопасности - на всех этапах риски для заявителя должны быть минимальными. Сейчас в него входят только те нотариальные действия, где не требуется проверять реальную волю человека и факт ее соответствия содержанию получаемого на руки нотариального документа. Например, при обращении за той же исполнительной надписью заявитель не рискует пострадать из-за непонимания правовой сути совершаемого действия или вследствие давления на него третьих лиц. А вот в случае с доверенностью нотариусу крайне важно лично убедиться в том, что доверитель четко осознает, какими полномочиями он планирует наделить поверенного и что именно эти полномочия позволяют сделать от его имени.
Вот почему очень опасно полностью переводить в онлайн оформление сделок. Ведь тот же договор купли-продажи недвижимости - сложная правовая конструкция, в деталях которой тяжело разобраться человеку без специальных юридических знаний. Одна из сторон сделки может не понимать правовой сути этого договора и не осознавать всех последствий, ее могут намеренно ввести в заблуждение и т. д. Кто-то может даже воспользоваться аккаунтом собственника и вообще продать или подарить жилье без его ведома. Рисков очень много, и личная встреча нотариуса со всеми сторонами договора играет здесь принципиальную роль.
Что нужно, чтобы получить нотариальную услугу онлайн?
Обратиться за любой из доступных онлайн нотариальных услуг сможет каждый, у кого есть доступ в интернет. Для этого нужно будет зайти на портал Федеральной нотариальной палаты. Позднее такой сервис заработает и на сайте Госуслуг. Заявителю предложат указать свои личные данные и прикрепить документы. Эти документы, как и прилагаемое к ним заявление, должны быть подписаны личной электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя.
Если такой нет, можно заранее обратиться к любому нотариусу для перевода необходимых бумаг в цифровой формат и придания им юридической силы. В этом случае документы будут подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, которая в юридическом плане уровняет их с бумажными оригиналами. Причем документы с ЭЦП нотариуса можно будет использовать не только для удаленного получения нотариальных услуг, но и в любых ведомствах и учреждениях, где принимают электронные документы, а также для оперативной пересылки адресатам в любые города.
Сколько ждать готовый документ и нужно ли идти за ним в строго определенную нотариальную контору?
Как только заявка будет отправлена, а документы попадут к конкретному нотариусу (система выберет его автоматически), заявитель получит ответ со сведениями о стоимости запрашиваемого нотариального действия и реквизитами для перечисления средств. А готовые документы, подписанные ЭЦП нотариуса, придут на ту же электронную почту не позднее чем через пять рабочих дней с момента оплаты.
При желании для удобства можно конвертировать полученный от нотариуса файл из одного формата в другой - например, из PDF в DOC. Вне зависимости от выбранного формата документы будут иметь ту же юридическую силу, что и их бумажные аналоги. А если возникнет необходимость, впоследствии можно будет зайти в любую удобную нотариальную контору, чтобы получить эти же документы и на бумаге.
Будет ли отличаться стоимость нотариального действия в цифровом формате от размера оплаты за аналогичную услугу, полученную в кабинете нотариуса?
Нет, нотариальный тариф и размер платы за услуги правового и технического характера будут такими же. Выбор удаленного формата услуги не повлияет на ее стоимость, ведь нотариус, по сути, должен проделать тот же объем работы, что и при личной явке заявителя.
А вот для жителей небольших поселений, где нет нотариальных контор, онлайн-получение нотариальных услуг станет выгоднее за счет того, что им не придется тратиться на дорогу до райцентра, где работает ближайший нотариус.