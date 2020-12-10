Более 1 млн россиян воспользовались упрощенным порядком оформления инвалидности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более одного миллиона человек воспользовались за семь месяцев упрощенным порядком установления инвалидности. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Постановлением правительства РФ от 9 апреля 2020 г. упрощен порядок признания гражданина инвалидом. С 1 марта текущего года по 1 марта следующего года медико-социальная экспертиза проводится без его личного присутствия, ранее установленная группа инвалидности продлевается автоматически на шесть месяцев. По информации Министерства труда России упрощенным порядком установления инвалидности за семь месяцев уже воспользовались более миллиона граждан", - сказала Рукавишникова на круглом столе, посвященном гарантиям реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об упрощении процедуры установления первичной инвалидности. "Очень часто мы тоже получаем запросы по этой тематике", - отметила сенатор.

Кроме того, как рассказала Рукавишникова, в настоящее время имеются проблемы, связанные с обеспечением права бесплатного проезда инвалидов к месту лечения и обратно. "Этот вопрос особенно остро стоит в регионах. По нашему мнению, необходимо принять меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законом о государственной социальной помощи в части представления инвалидам, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда к месту лечения независимо от организационно-правовой формы и подведомственности медицинских организаций, осуществляющих указанное лечение", - сказала первый зампред комитета СФ.

Согласно имеющимся у сенаторов сведениям, эти рекомендации до сих пор не исполнены, добавила она.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. Позже Минтруд сообщил, что был подготовлен проект постановления, согласно которому упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев. Временным порядком также продлеваются на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.