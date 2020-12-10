Росгидромет: глобальное потепление особенно влияет на повышение весенней температуры в РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глобальное потепление приводит к тому, что в России особенно быстро теплеют весны, сообщил руководитель Климатического центра Росгидромета, директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов.

"Если говорить о том, как Россия теплеет по сезонам, <...> весна показывает наиболее быструю скорость потепления, зима теплеет, но при большой изменчивости", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС в четверг.

Катцов напомнил, что температура в России в связи с глобальным потеплением повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. "Температура в России повышается существенно быстрее среднеглобальной температуры: 0,18 градуса за десятилетия - для всей планеты и 0,47 градуса, в 2,5 раза быстрее, - для России", - отметил он.

По мнению специалистов Росгидромета, последствия глобального потепления являются "приговором", поэтому нужно развивать систему адаптации к изменениям. Экономически целесообразнее предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий из-за глобального потепления, чем ликвидировать последствия, отметил Катцов.