Власти Петербурга отслеживают проведение подпольных вечеринок через соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга отслеживают проведение массовых подпольных вечеринок и корпоративов через социальные сети. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на брифинге, посвященном мерам по борьбе с коронавирусом.

"Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы, дополнительные мониторинги. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас очень много каналов информации", - сказал Ситов, отвечая на вопрос о способах контроля закрытых вечеринок.

Он отметил, что рейды при участии сотрудников полиции проводятся по жалобам горожан, а также после анонсирования организаторами вечеринок в интернет-источниках. "Если мы о таких вещах узнаем - то есть они рекламируются, попадают в зону, информационное поле, которое мы обрабатываем - то, конечно, возможна рейдовая операция с сотрудниками полиции по каким-то жалобам, нарушениям выявленным", - пояснил Ситов.