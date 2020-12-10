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Пандемия COVID-19

В Ульяновской области продлили режим самоизоляции для пожилых до 10 января

Ограничения также касаются жителей, имеющих хронические заболевания

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Решение о продлении режима самоизоляцию для лиц старше 65 лет приняли в четверг на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

Ранее режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет действовал до 14 декабря.

"Продлевается режим ограничений для старшего поколения. До 10 января лицам в возрасте старше 65 лет и жителям, имеющим хронические заболевания, предписано не покидать место проживания", - отмечается в сообщении.

Самоизоляцию можно нарушить в случаях обращения за медицинской помощью, для приобретения товаров в ближайшем магазине и для выгула домашних животных.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 30 601 случай коронавируса, выздоровели 27 726 человек. Умерли 395 пациентов с подтвержденной инфекцией.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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