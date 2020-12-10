Собянин отметил необходимость увеличить число мировых судей в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система мировых судов в Москве перегружена, необходима законодательная инициатива, предусматривающая увеличение количества мировых судей в столице, сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын в четверг осмотрели новое здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки, в котором недавно был завершен капитальный ремонт.

"Система мировых судей в Москве - одна из самых крупных, и тем не менее они несут колоссальную нагрузку, 70% всех дел проходят через мировые суды. Это огромное количество москвичей, которые постоянно обращаются по тем или иным проблемам и искам, - сказал Собянин. - Мы считаем, что сама система очень перегружена, и с Михаилом Юрьевичем [Птицыным] мы говорили, что необходимо выступить с инициативой увеличить количество мировых судей, соответственно, выделить дополнительные помещения и набрать новый аппарат". Мэр подчеркнул, что для этого необходима соответствующая законодательная инициатива. "Если будет принят федеральный закон об увеличении судебных участков в Москве, то правительство города сделает все необходимое, чтобы обеспечить новых судей помещениями для полноценной работы", - сказал мэр.

В отремонтированном здании на Мичуринском проспекте с 11 декабря начнут прием три мировых судьи района Раменки. "От того в каких условиях находятся мировые судьи во многом зависит и комфорт тех, кто сюда приходит. Это нормальные условия для работы самих судей, нормальное разрешение дел. Это и хранение архивов, информационные системы, от этого многое зависит", - отметил он, добавив, что за прошедшие годы были отремонтированы и оснащены новой информационной системой десятки помещений для мировых судей.