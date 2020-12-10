В Верховном суде сообщили, что работают над гуманизацией уголовного законодательства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России последовательно работает над гуманизацией уголовного законодательства, и проведенные по его инициативе изменения позволили снизить численность содержащихся в тюрьмах, а также получили высокие оценки зарубежных коллег. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов после обсуждения темы дальнейшей гуманизации на заседании СПЧ под председательством президента России.

"Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, сформирован общественный штамп о том, что судебная система носит обвинительный уклон, - заметил Одинцов. - Но за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое и к таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства". Среди них - реализованные в законодательстве инициативы о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введение первоначально административной ответственности перед применением ряда статей УК, введение института судебных штрафов, позволяющих освобождать от уголовной ответственности, и ряд других.

"Никаких установок, кроме как быть объективным и справедливым, российский суд не имеет", - отметил Одинцов, напомнив, что в отношении четверти подсудимых суды прекращают уголовные дела по различным основаниям.

"Деятельность судебной системы направлена скорее на гуманизацию уголовного законодательства, что в свою очередь признали не только отечественные эксперты, но и коллеги из-за рубежа. К примеру, Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы, которую сложно обвинить в какой-то предвзятости или заинтересованности", - сказал Одинцов.

Введение понятия проступок в УК

На заседании СПЧ Владимир Путин сказал, что поддерживает инициативу ввести в УК РФ понятие проступка, которое позволит избавлять граждан от получения судимостей за деяния, не представляющие большой общественной опасности.

Законопроект был внесен Верховным судом в Госдуму 13 октября, причем в новой его редакции предлагается распространить этот институт не только на преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые (в УК 84 таких состава, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс. лиц). В новом варианте ВС предложил распространить институт уголовного проступка и на 7 составов преступлений небольшой тяжести против собственности, наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, а также на 29 составов преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (в том числе совершенных предпринимателями), если они совершены впервые, не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп, а виновный возместил ущерб. По первой категории в 2019 году в России были осуждены 44,7 тыс. лиц, за экономические преступления небольшой и средней тяжести в прошлом году судимости получили 744 человека.

Гражданин сможет быть признан совершившим уголовный проступок по этим статьям при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка. В этом случае дело прекратят, а вместо приговора ему назначат судебный штраф, общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы (в меньшем размере, чем при вынесении приговора). В этом случае человек не получает судимости, которая может привести к дальнейшим ограничениям при выборе профессиональной деятельности, получении финансовых услуг, участии в выборах и других.

В новость внесена правка (17:31 мск) - передается с уточнением цитат во втором-четвертом абзацах.