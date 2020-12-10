У кабмина попросили ввести доплаты работающим очно учителям по аналогии с медиками

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Участники круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам дистанционного образования, просят кабмин рассмотреть введение "ковидных" выплат для преподающих очно учителей по примеру поддержки работающих в пандемию врачей.

"Правительству РФ: рассмотреть возможность введения системы дополнительных выплат из федерального бюджета для педагогов, работающих в очном формате, по примеру доплаты медицинским работникам, до окончания пандемии", - говорится в проекте рекомендаций участников круглого стола.

Также участники организованного фракцией КПРФ мероприятия предлагают правительству разработать и нормативно закрепить "общие для всех образовательных организаций условия перехода и прекращения дистанционного образования". По их мнению, необходимо создать условия для возвращения к очной форме обучения: ввести формат индивидуальной работы и работы в малых группах, обучать до окончания пандемии в две-три смены. Кабмину РФ одновременно рекомендуется выделить средства для обеспечения учащихся и студентов на домашнем обучении, а также педагогов доступным интернетом и необходимой техникой.

Кроме того, участники круглого стола просят главу государства "незамедлительно созвать Государственный совет и Совет безопасности РФ с повесткой дня: "Образование и безопасность государства".

От Госдумы и Совета Федерации участники ожидают проведения до конца текущей сессии совместного заседания для обсуждения возвращения общего и профессионального образования в очный формат.

Накануне Госдума единогласно сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения. Депутаты отметили, что инициатива еще не прошла должного всестороннего обсуждения.