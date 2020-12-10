В православных храмах Петербурга в Рождество пройдет несколько богослужений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько богослужений пройдет в православных храмах Санкт-Петербурга в Рождество. Верующие смогут выбрать какие из них посетить - это служба в ночь на 7 января, а также утренние ранние и поздние богослужения в сам праздничный день, сообщила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"В предстоящее Рождество Христово, один из главных христианских праздников, в петербургских храмах пройдет несколько богослужений. Это служба в ночь с 6 на 7 января, которая, кстати, не является обязательной по уставу и проходит не во всех храмах, а также утренние ранние и поздние богослужения 7 января. Поэтому верующие могут выбрать какую из рождественских служб и в каком храме посетить", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, планируется, что телеканал "Санкт-Петербург" будет по многолетней традиции вести прямую телевизионную трансляцию Рождественского богослужения из Казанского кафедрального собора. Городской канал "78" проведет собственную прямую рождественскую трансляцию из одного из храмов города.

Продолжение соблюдения правил

Комментируя тему касательно соблюдения санитарно-эпидемических норм в Петербурге, поднятую на брифинге о мерах по борьбе с коронавирусом в Смольном в четверг, Родоманова подчеркнула, что "во всех храмах [города] продолжают соблюдаться правила, принятые Священным синодом Русской православной церкви еще 17 марта 2020 года", циркуляр с их перечислением опубликован на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Среди основных правил рекомендовано ношение маски в храме в течение всего богослужения, сохранение социальной дистанции, в крупных городских соборах для этого на пол нанесена специальная разметка. Храмы регулярно проветриваются, проводится влажная уборка, поверхности икон и ковчегов протираются дезинфицирующими растворами. "Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним. Запивка после причастия раздается в одноразовых стаканчиках. Приняты особые правила преподания причастия верующим", - напомнила руководитель сектора коммуникаций.

В ходе брифинга заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что власти Санкт-Петербурга не видят необходимости проводить рейды в храмах города с целью проверки соблюдения ограничений из-за пандемии. По его словам, в церковных сообществах санитарно-эпидемиологические стандарты "восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются".

Третьего декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сказал журналистам, что в ближайшее время власти города ожидают от Санкт-Петербургской епархии РПЦ решения касательно проведения рождественских богослужений.

Работа транспорта в Рождество

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по транспорту, в ночь на 7 января 2021 года традиционные рейсы наземного транспорта и Петербургского метрополитена отменят из-за пандемии. Так, режим работы городского транспорта в Рождество будет соответствовать штатному расписанию, дополнительного транспортного обслуживания в ночное время не будет. Аналогичные правила будут действовать и в новогоднюю ночь.