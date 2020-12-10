Собянин заявил, что дистанционное обучение отменят при спаде заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют отменить дистанционный режим обучения для школьников при спаде заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Это не будет навечно, здесь вопрос о неделях или месяцах. Когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, то будем <...> переходить на очное обучение с онлайна", - сказал Собянин.

Кроме того, ухудшения качества образования не наблюдается. "Мощности Московской электронной школы, наработки, которые были сделаны, они позволяют давать качественное обучение, и это уже проверено временем во время весны. Выпускные экзамены показали, что уровень не ухудшился по сравнению с 2019 годом", - сказал Собянин. По его словам, дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию.

Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли на дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, затем - до 22 ноября, позже - до 6 декабря. На данный момент дистанционный режим действует до конца второй четверти.

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