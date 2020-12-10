Хайнань впервые с января возобновил круизы в Южно-Китайском море

ХАЙКОУ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти острова Хайнань впервые за последние 11 месяцев возобновили на текущей неделе круизы в акватории Южно-Китайского моря, несмотря на пандемию. Об этом сообщил департамент транспорта провинции.

Как уточнила хайнаньская администрация, решение о восстановлении отдельных морских туристических маршрутов было принято после того, как власти убедились в стабильности эпидемической ситуации на территории этого самого южного региона КНР. Отдыхающим предлагают посетить архипелаг Сиша (Парасельские острова).

Первый туристический лайнер с туристами на борту уже покинул порт курортного города Санья. Правительство обещает, что путешествия к далеким островам планируется организовывать регулярно, по шесть-семь раз в месяц. Каждый тур будет длиться четверо суток. Стоимость такого отдыха колеблется от $750 до $4 тыс. на человека в зависимости от класса каюты.

Предполагается, что возобновление круизных поездок ускорит восстановление туризма, который в Китае пострадал от пандемии гораздо больше, чем все прочие отрасли. Согласно установленным правилам, путешествовать на лайнере пока имеют право только граждане КНР и иностранцы, проживающие в районах с низким уровнем эпидемиологической угрозы (на текущий момент это все административные единицы в континентальной части страны, кроме отдельных зон в автономном районе Внутренняя Монголия (север) и в провинции Сычуань (юго-запад) - прим. ТАСС).

Перед поездкой все пассажиры обязаны предоставить справку о негативных результатах теста на коронавирус по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме того, персонал судна в ходе путешествия будет несколько раз при помощи инфракрасных термометров делать контрольный замер температуры тела у туристов. Владельцы лайнеров также должны обеспечить безопасную социальную дистанцию между пассажирами, в связи с чем билеты пока могут продаваться максимум на 70% доступных мест.

По данным властей, возобновление круизного туризма на Хайнане будет происходить постепенно. Как напоминают китайские эксперты, окончательное восстановление данной отрасли напрямую зависит от успешности борьбы с коронавирусом во всем мире.