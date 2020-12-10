В КЧР установили штрафы за продажу детям зажигалок и баллончиков на сжиженном газе

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии на очередной сессии в четверг приняли во втором (окончательном) чтении законопроект, устанавливающий размеры штрафов за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

"Мы предлагаем назначить наказание за нарушение: на граждан - от 3 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей", - сказал в ходе сессии председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению парламента Владимир Умалатов.

Запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, был установлен в Карачаево-Черкесии в конце октября. Он направлен на борьбу с подростковой токсикоманией - сниффингом.

Как ранее отметила старший помощник прокурора КЧР Асият Узденова, углеводородные газы при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что может привести к летальному исходу. Эти вещества вызывают сильнейший наркотический эффект за счет того, что быстро проникают в организм и в течение 1-3 минут достигают максимальной концентрации в головном мозге.