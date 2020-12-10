В Стокгольме состоялась церемония по случаю вручения Нобелевских премий

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Церемония по случаю вручения премий нобелевским лауреатам 2020 года прошла в четверг в шведской столице в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

Мероприятие состоялось в Золотом зале ратуши Стокгольма. Трансляцию вел телеканал SVT. Лауреатов из своего дворца в центре столицы дистанционно приветствовал король Карл ХVI Густав.

В этом году, когда большинство событий нобелевской недели из-за пандемии происходят онлайн, все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими представительствами. Торжественные презентации записали на видео, и они стали частью церемонии в Золотом зале - после вступительного слова представителя соответствующего Нобелевского комитета. Обычно почетные дипломы и золотые медали лауреаты в этот день получают из рук шведского короля в Филармонии Стокгольма. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, церемония по этому случаю прошла ранее в университете города.

Открывший церемонию в ратуше Стокгольма председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин напомнил о том, что вручение награды происходило в необычный год. "Отрадно, что в этом году, когда человечество подвергается таким серьезным испытаниям, в октябре этого года были объявлены новые нобелевские лауреаты, и мы рады, что смогли доставить медали и дипломы вам, лауреатам, в ваших странах, когда вы не смогли приехать к нам в Стокгольм. Нобелевская премия показывает способность человечества постоянно находить решения трудных задач, с которыми мы сталкиваемся. В этом году, когда мы все серьезно затронуты пандемией, особенно важно выделить научные, литературные и гуманитарные усилия, которые вдохновляют нас и вселяют надежду на будущее", - сказал он.

"Продолжающаяся пандемия напомнила всем нам, что условия нашей жизни могут очень быстро измениться, а также о важности науки для решения серьезных проблем. Только поняв коронавирус, как он заражает людей и механизмы, с помощью которых он вызывает заболевание у пациентов, мы можем найти способы борьбы с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Научное сообщество с впечатляющей скоростью объединило свои усилия, чтобы ответить на эти вопросы. Пандемия не знает границ, и в этом году мы увидели, насколько важны исследования и международное сотрудничество для поиска решений глобальных проблем", - продолжил Хелдин.

Лауреаты премии

Всего в нынешнем году премию получили 11 человек и одна организация. Награда в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена двум американским молекулярным биологам - Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, - а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. В области физики награду вручили британцу Роджеру Пенроузу, а также немецкому и американскому астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за исследования, связанные с черными дырами. Премия по химии 2020 года была присуждена исследователям из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне, которые открыли один из самых насущных инструментов генной технологии: "генетические ножницы" CRISPR / Cas9.