В Стокгольме состоялась церемония по случаю вручения Нобелевских премий

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Церемония по случаю вручения премий нобелевским лауреатам 2020 года прошла в четверг в шведской столице в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.
Мероприятие состоялось в Золотом зале ратуши Стокгольма. Трансляцию вел телеканал SVT. Лауреатов из своего дворца в центре столицы дистанционно приветствовал король Карл ХVI Густав.
В этом году, когда большинство событий нобелевской недели из-за пандемии происходят онлайн, все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими представительствами. Торжественные презентации записали на видео, и они стали частью церемонии в Золотом зале - после вступительного слова представителя соответствующего Нобелевского комитета. Обычно почетные дипломы и золотые медали лауреаты в этот день получают из рук шведского короля в Филармонии Стокгольма. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, церемония по этому случаю прошла ранее в университете города.
Открывший церемонию в ратуше Стокгольма председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин напомнил о том, что вручение награды происходило в необычный год. "Отрадно, что в этом году, когда человечество подвергается таким серьезным испытаниям, в октябре этого года были объявлены новые нобелевские лауреаты, и мы рады, что смогли доставить медали и дипломы вам, лауреатам, в ваших странах, когда вы не смогли приехать к нам в Стокгольм. Нобелевская премия показывает способность человечества постоянно находить решения трудных задач, с которыми мы сталкиваемся. В этом году, когда мы все серьезно затронуты пандемией, особенно важно выделить научные, литературные и гуманитарные усилия, которые вдохновляют нас и вселяют надежду на будущее", - сказал он.
"Продолжающаяся пандемия напомнила всем нам, что условия нашей жизни могут очень быстро измениться, а также о важности науки для решения серьезных проблем. Только поняв коронавирус, как он заражает людей и механизмы, с помощью которых он вызывает заболевание у пациентов, мы можем найти способы борьбы с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Научное сообщество с впечатляющей скоростью объединило свои усилия, чтобы ответить на эти вопросы. Пандемия не знает границ, и в этом году мы увидели, насколько важны исследования и международное сотрудничество для поиска решений глобальных проблем", - продолжил Хелдин.
Лауреаты премии
Всего в нынешнем году премию получили 11 человек и одна организация. Награда в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена двум американским молекулярным биологам - Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, - а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. В области физики награду вручили британцу Роджеру Пенроузу, а также немецкому и американскому астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за исследования, связанные с черными дырами. Премия по химии 2020 года была присуждена исследователям из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне, которые открыли один из самых насущных инструментов генной технологии: "генетические ножницы" CRISPR / Cas9.
Премию по литературе вручили американской поэтессе Луизе Глюк за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее", а лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".
Нобелевская медаль и диплом
Нобелевские медали с профилем учредителя премии изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота. Интересно, что лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали весом 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.
Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с прекрасным оформлением, неповторимыми красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник.
В этом году золотые Нобелевские медали были доставлены лауреатам в их страны с помощью МИД по дипломатической почте.