Ученые исследуют стремительно мелеющее Цимлянское водохранилище в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые Южного научного центра РАН в 2021 году проведут исследования на Цимлянском водохранилище, входящем в бассейн реки Дон, на которой с 2007 года наблюдается маловодье. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

"В 2020 году продолжающееся маловодье совпало с аномально теплой погодой, высокой ветровой нагрузкой, что привело к пересыханию и частичному обмелению рек и других водных объектов в Ростовской области. На следующий год запланировано исследование Цимлянского водохранилища учеными ЮНЦ РАН", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что маловодье на Дону продолжается с 2007 года. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ сейчас ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки. Мероприятия программы могут охватить 15 российских регионов, по которым протекает река.

В июле на конференции, посвященной сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров сообщил, что маловодье стало причиной рекордно низкого наполнения Цимлянского водохранилища за всю историю его эксплуатации. По словам Никанорова, это грозит также осложнением эпидемиологической обстановки.

В апреле сообщалось, что на расчистку Цимлянского водохранилища, которая пройдет в 2020-2023 годах, выделены 33 млн рублей в рамках национального проекта "Экология". В настоящее время для восстановления запаса воды в водохранилище принято решение о сохранении минимально допустимого пропуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла расходом 180 кубометров в секунду.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".