Минобрнауки отмечает снижение числа жалоб от преподавателей вузов на удаленку

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Преподаватели российских университетов в новом учебном году стали меньше жаловаться на дистанционный формат работы, поскольку они адаптировались к новым условиям. Об этом ТАСС в четверг заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев в рамках VII глобальной конференции по новым образовательным технологиям EdCrunch On Demand.

"Сейчас во втором семестре мы видим гораздо меньше проблем, жалоб и стресса у преподавателей, связанных с использованием этих технологий. Также произошел переход к более сложным системам обучения, таким как распределенная проектная работа, методов дистанционной работы, виртуальных тренажеров, виртуальных лабораторных работ. В общем, вузы не только адаптировались к ситуации, но и сделали существенный шаг вперед. Кризис стал драйвером развития", - заявил Афанасьев.

По его словам, весенний семестр показал, что есть три группы навыков, которые на тот момент были недостаточно развиты: это навыки коммуникации в виртуальной среде с использованием технологий, навыки ведения обучения в онлайне и навыки создания онлайн-курсов и других электронных цифровых образовательных ресурсов.

"Инициативная группа вузов проделала большую аналитическую работу, представила общественному совету Минобрнауки России результаты, которые стали частью антикризисной программы для всех вузов. По этим трем направлениям летом до 90% вузов провели обучающие семинары, курсы, в том числе дистанционные, для преподавателей, особенно более старшего поколения. Некоторые использовали практику привлечения тьюторов из числа студентов, которые помогали преподавателям настраивать, использовать, внедрять цифровые методы коммуникации и обучения", - сообщил он.

VII глобальная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch On Demand проходит в Москве с 8 по 10 декабря. Организаторы конференции - НИТУ "МИСиС" и Университет 20.35 при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Mail.ru Group.