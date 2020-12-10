ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Грамоту о присвоении Пятигорску звания города военно-исторического наследия в четверг вручили председателю Думы курорта Людмиле Похилько, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорск стал городом военно-исторического наследия. В зале краевого правительства губернатор Владимир Владимиров вручил соответствующую грамоту председателю Думы города Пятигорска Людмиле Похилько", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее с ходатайством о присвоении городу-курорту этого почетного звания к руководству края обращались депутаты городской Думы, Общественный и Этнический советы Пятигорска, Совет ветеранов города, женсовет, молодежная общественная палата, а также глава города Дмитрий Ворошилов.

"Это высокая оценка вклада пятигорчан в Великую Победу, в дело воспитания подрастающего поколения в духе героических традиций наших предков", - сказала Похилько, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, с момента своего основания в 1780 году Пятигорск неоднократно становился форпостом Российского государства. Также на протяжении столетий город служил местом реабилитации и лечения раненых и больных воинов. В первые дни Великой Отечественной войны 22 тысячи пятигорчан ушли на фронт, десятки предприятий небольшого курортного города перешли на выпуск военной продукции. Город стал учебной базой для подготовки новых резервов и пополнения ими действующей армии, а также выполнял миссию города-госпиталя, одного из крупнейших на юге страны.