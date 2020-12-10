Разговор между Путиным и ветераном из Ставрополья состоялся благодаря волонтерам

ЕССЕНТУКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Помощь волонтеров позволила исполнить желание ветерана из Ессентуков Ставропольского края Натальи Донсковой, которая в четверг пообщалась по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с членами общества слепых волонтеры составили заявку для участия в проекте "Елка желаний", рассказал ТАСС в четверг член общества Олег Копосов.

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека к главе государства обратилась член совета Галина Осокина, которая попросила помочь ей выполнить мечту 97-летней жительницы Ставропольского края с "Елки желаний". Ветеран хотела поговорить с президентом, и Путин позвонил ей.

"Я представитель общества слепых, Наталья Ивановна тоже к нашей категории относится, слабовидящая. В День Победы мы поздравляли ее, в разговоре она упомянула, что хотела бы пообщаться с президентом. Мы с волонтерами подали эту заявку, надеялись, [что исполнится желание]. Проект очень важен, молодцы. Здесь, конечно, важно, у кого какие желания, но если они исполняются, значит желания не могут быть плохими", - сказал он.

Представитель общества слепых рассказал, что ветеран, несмотря на свой возраст, старается вести активную жизнь. "Наталья Ивановна довольно активная, жизнерадостная, гостеприимная. Всегда принимает с удовольствием, рассказывает о войне, своих подвигах, насколько это было сложно", - пояснил Копосов.

Ранее сообщалось, что Путину потребовалось чуть больше часа, чтобы выполнить мечту женщины. Глава государства также обсудил с Донсковой состояние Ессентуков, отметив, что город может развиваться, потому что поколение ветерана обеспечило Победу в Великой Отечественной войне.

По информации краевого Минтруда и соцзащиты, Наталья Ивановна Донскова ушла на фронт за месяц до своего восемнадцатилетия. Во время войны она служила медсестрой в армейском полевом госпитале, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, в операции по освобождению Берлина. После войны всю жизнь Наталья Ивановна проработала медсестрой.

Мечты старшего поколения

Всероссийский проект "Елка желаний" запущен в рамках проекта "Мечтай со мной", который исполняет мечты детей и пожилых людей, находящихся в состоянии, угрожающем жизни. "Чтобы как можно больше людей поверили в чудо, перед Новым годом мы запускаем дополнительную акцию. Мы расширяем категорию получателей, включая детей-сирот, детей, проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов", - сообщил ТАСС руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин.

Третий год подряд "елки желаний" с мечтами людей со всей России устанавливают во время проведения мероприятий разного уровня. Деревья появляются также в административных зданиях - от здания российского правительства до региональных учреждений, в офисах коммерческих компаний и предприятий. Желание с елки может взять и выполнить любой человек. В 2020 году в связи с пандемией запущен и онлайн-формат - на специальном сайте можно выбрать любое из подходящих по разным критериям желаний.

Руководитель проекта считает важным выполнение желаний не только детей, но и людей старшего возраста. "Мы нацелены на детей, особенно в преддверии новогодних праздников. Но очень важно помнить и о пожилых людях. На этом мы тоже хотим акцентировать внимание, принимая заявки, <…> как важно обратить внимание на тему пожилых, чтобы им не было так одиноко, мы верим, что это большое и важное дело, новогоднее чудо обязано быть доступно и для них", - пояснил Сафин.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. Уже с 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф. Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.