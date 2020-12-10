Более 75 работников российской ракетно-космической отрасли умерли во время пандемии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 75 человек, работавших в российской ракетно-космической отрасли, умерли в период пандемии коронавируса, выздоровели более 10 тыс. заразившихся сотрудников. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На сегодняшний день за все время эпидемии у нас заболевших 13 082 (+166 за сегодня). Итого выздоровевших - 10 017 (+148 за сегодня). Итого умерших - 78 (+1 за сегодня)", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также написал в Facebook, что на всех предприятиях госкорпорации, которые ни на один день за период пандемии не приостанавливали работу, проводятся "регулярные и масштабные мероприятия по защите персонала от этой заразы".

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства сообщили ТАСС о планах вакцинировать от коронавирусной инфекции отряд космонавтов и сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок. Для иммунизации будет использована вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В пресс-службе ФМБА также отметили, что за весь период пандемии "не было допущено срыва космической программы запусков, в том числе двух пилотируемых".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 569 126 случаев заражения, выздоровели 2 033 669 человек, умерли 45 280.