СМИ: Хайнань увеличил производство экоаналога пластика

ХАЙКОУ, 10 декабря. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань с начала декабря официально вступила в "эпоху запрета пластика", отказавшись от использования одноразовых бытовых предметов из неразлагаемых полимерных материалов. Как сообщила газета "Хайнань жибао", на замену неэкологичному сырью приходит его биоразлагаемый аналог, производство которого на острове постепенно увеличивается.

В провинции работает семь предприятий по производству полностью биоразлагаемых продуктов. По оценке на конец октября, благодаря их совестным мощностям Хайнань может ежегодно выпускать 24,8 тыс. тонн пакетов и пленочного материала, а также 1,86 тыс. тонн столовых приборов. Планируется, что объемы экологичного производства будут увеличены, уточняет издание.

"Работа Хайнаня по запрету производства, продажи и использования одноразовых неразлагаемых пластиковых изделий имеет важное значение для защиты окружающей среды, а также обладает ценностью показательного примера. Применение полностью биоразлагаемого материала в качестве одной из альтернатив в очередной раз показало серьезность и решимость Хайнаня в этом деле", - отметил Цзи Цзюньхуэй, директор Национального центра инженерных исследований пластмасс при институте физики и химии Китайской академии наук.

Ранее Государственный комитет по развитию и реформе совместно с Министерством охраны окружающей среды КНР решили поэтапно ограничить использование пластика на Хайнане в 2020, 2022 и 2025 годах. С 1 декабря текущего года на острове введен запрет на не поддающиеся биологическому разложению пакеты, мешки для мусора, столовые приборы и другие бытовые изделия. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, указанной в утвержденном правительством КНР списке, в том числе и сельскохозяйственной пленки для мульчирования.

Хайнань уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. Четыре крупных населенных пункта острова - Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу - с октября ввели обязательную сортировку бытовых отходов. В текущем году власти провинции также намерены предпринять ряд мер по защите окружающей среды. Среди них строительство четырех мусоросжигательных электростанций, создание морских станций экологического мониторинга за состоянием воды, осуществление контроля над выбросами углекислого газа автомобильным транспортом, борьба с использованием петард и фейерверков, а также с загрязнением рек и озер в населенных пунктах.