Берл Лазар зажег ханукию на Театральной площади в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар в четверг зажег традиционную ханукию (праздничный светильник) в Москве на Театральной площади. Церемония, символизирующая начало празднования Хануки, впервые прошла без участия представителей общины, передает корреспондент ТАСС.

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале общины, чтобы его могли увидеть верующие. Ханукии в Москве зажгли также перед синагогами и в парке "Сокольники". Помимо этого, традиционные светильники появились на площадях многих городов России.

"В этом году мы отмечаем Хануку, как всегда, и на центральных площадях, и дома. Но, к сожалению, собирать общину, много людей вместе сегодня невозможно. Это, наверно, важнейшее послание каждому из нас - что этот праздник прежде всего семейный. Нам нужно зажигать свет у себя дома. И если в наших домах будет гореть настоящий свет, тогда и вокруг нас будет светло", - обратился к общине Берл Лазар.

Главный раввин обратил внимание, что в этот праздник самое главное, чтобы каждый зажег у себя дома ханукию. "Зажигать одну свечу очень легко. Но сегодня одна свечка, завтра - две, послезавтра - три. С каждым днем мы будем добавлять все больше света, это будет добавлять нам уверенность, позитив и оптимизм, веру, что с божьей помощью мы сможем победить все испытания и трудности", - напутствовал Лазар.

Он также выразил надежду, что в эту Хануку Бог даст силу всем, кто находится в тяжелом состоянии, болеет и помогает тем, кто болен. "В этом году еврейская община старалась сделать все возможное, чтобы в каждой семье встретили этот праздник. Отправили людям меноры, чтобы каждый мог зажечь их у себя дома. Отправили детям подарки, сделали все возможное, чтобы праздник состоялся дома у каждого человека", - рассказал главный раввин.

Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря, который в 2020 году выпадает на 10 декабря. Праздник начнется с заходом солнца в этот день, а завершится он вечером второго дня месяца тевет. В 2020 году это 18 декабря.

Об истории праздника

В 167 году до н. э. главная святыня иудеев - Иерусалимский храм - был превращен в святилище Зевса, что стало причиной для начала Маккавейского восстания под предводительством Иуды и Симона Маккавеев, сыновей первосвященника Маттафии Хасмонея.

В 164 году до н. э. восставшие отбили оскверненный храм и вновь разожгли в нем восьмисвечник с помощью единственного сохранившегося кувшина с освещенным оливковым маслом. Его должно было хватить всего на один день, но, по преданию, он горел восемь дней - столько времени, сколько понадобилось для приготовления новой порции масла. Это событие стало считаться чудом, и в память о нем был установлен праздник - Ханука.

Главный раввин напомнил, что Ханука символизирует победу добра над злом, света над тьмой. Он подчеркнул, что во II веке до нашей эры верующие люди смогли победить благодаря своей силе духа. "Когда они зашли в храм и увидели, что все разрушено, все равно они не опускали руки, они искали масло, нашли маленький кувшин. Несмотря на то, что от него менора должна была гореть сутки, Бог подарил нам чудо, и масло горело восемь дней. Это важнейший урок для всех нас и сегодня, самое главное, чтобы у человека была уверенность в том, что Бог дарит нам чудеса. И даже когда нам сложно, когда есть ограничения, все равно свет намного сильнее, чем все трудности, которые есть вокруг нас", - отметил он.