Мурманский Минздрав объяснил доставку паллиативных пациентов на носилках на второй этаж

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Мурманской области предоставило разъяснения по поводу информации в соцсетях, которая касалась способа транспортировки паллиативных пациентов в стационар Кольской ЦРБ. Ответ Минздрава в четверг предоставила журналистам пресс-служба правительства региона.

В начале декабря в соцсетях жители региона высказали недовольство тем, что паллиативных пациентов транспортируют на "мягких носилках" без лифта на второй этаж.

"На базе Кольской ЦРБ действует отделение паллиативной помощи регионального значения. До весны 2020 года оно располагалось в четырехэтажном корпусе. В настоящее время в этом здании развернут ковидный госпиталь. Паллиативное отделение временно переведено в предварительно отремонтированное помещение, чтобы уберечь ослабленных пациентов от возможного риска заболевания коронавирусом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на втором этаже, где временно размещено паллиативное отделение, оборудована отдельная автономная система вентиляции, 20 коек оснащены кислородом, единственное неудобство - отсутствие возможности использовать лифт, так как он находится в "красной зоне".

Заведующий отделением паллиативной помощи Кольской ЦРБ Валерий Карташов, отвечая журналистам, заверил, что транспортировка пациентов с помощью "мягких", бескаркасных носилок безопасна для пациентов. "Сейчас самое важное - сохранить жизнь и здоровье наших паллиативных пациентов хотя бы на том уровне, на котором есть, избежать риска их заражения. Поэтому важнее в данном случае то, что пациенты в данном случае находятся в безопасности, чем то, что скорой приходится на уровень одного этажа поднять пациента на бескаркасных носилках. Его поднимают специалисты, специально этому обученные, безопасно для пациента", - сказал Карташов.

По информации регионального Минздрава, входную группу для приема пациентов в ЦРБ ремонтируют, лестница шириной более 2 м позволяет соблюдать безопасность при транспортировке, через несколько дней на ней будут установлены новые поручни. По словам главного врача Кольской ЦРБ Бориса Гришко, переоборудование входной группы паллиативного отделения планируют завершить в январе 2021 года. Также администрация Кольской ЦРБ рассматривает возможность установки подъемного устройства в двухэтажном корпусе.