Академик РАН назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Академик РАН Александр Горелов назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России. Об этом в пятницу сообщает "Лента.ру".

По мнению Горелова, наибольшую опасность представляют люди, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. "Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример - общественный транспорт", - рассказал изданию Горелов.

Академик пояснил, что "суперраспространителем" носителя вируса делают условия, в которых он находится, а не особенности организма.

"Это результат несоблюдения основного правила: болен - останься дома. Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного", - добавил Горелов.

Также, академик отметил, что один из первых "суперраспространителей" появился в Южной Корее. "Там женщина пришла в церковь и заразила 1,2 тыс. человек. Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят", - уточнил академик.