Все регионы Дальнего Востока получили вакцину от коронавируса

ТАСС, 11 декабря. Все регионы Дальнего Востока (ДФО) получили вакцину от коронавируса. Последним субъектом в макрорегионе, куда доставили препарат в пятницу, стала Камчатка, сообщает в пятницу краевой Минздрав.

"В Камчатский край прибыло 200 порций вакцины "Спутник V". В это воскресенье 100 медицинских работников Камчатки, которые ежедневно работают в тесном контакте с больными COVID-19, пройдут вакцинацию", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службах региональных правительств ТАСС сообщали, что в течение недели в регионы поступали партии препарата. Так, первыми в ДФО к вакцинации населения от инфекции нового типа приступили на Сахалине - островной регион получил 300 доз бесплатной отечественной вакцины. К вакцинации медиков, а после - работников социальных служб, педагогов, работников общественного транспорта готовы и на Колыме. Первая партия в 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Приморье, Забайкальский край также получил 200 доз вакцины - партия предназначена для иммунизации медицинских работников, которые заходят в красную зону моностационаров. Вакцинирование медработников на следующей неделе начнется и на Чукотке. 200 доз вакцины получила Бурятия - она будет направлена на прививки сотрудникам, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Якутия получила партию вакцины в количестве 300 доз, прививки от коронавируса начали делать и в Хабаровском крае - первыми вакцину получат врачи. Партия препарата в размере 100 доз направлена также и в Еврейскую автономную область.