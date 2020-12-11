Федеральный фонд ОМС предложил оказать субъектам РФ финансовую поддержку в 2021 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минздрав России может выделить средства субъектам страны для устранения дефицита финансового обеспечения территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС), которые в этом нуждаются из-за расходов в пандемию. Такое предложение поступило от Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минздрав России рассмотрит предложения ФФОМС об оказании финансовой поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых в 2021 году прогнозируется дефицит финансового обеспечения территориальных программ ОМС, связанный с увеличением объемов финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Мониторинг оказания медицинской помощи медицинскими организациями проводится Федеральным фондом ОМС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ввиду пандемии коронавируса в апреле правительством было принято решение утвердить особенности реализации базовой программы ОМС, в том числе включающие вопросы: оплаты первичной медико-санитарной помощи, по подушевому нормативу финансирования медицинской организации на прикрепившихся лиц с учетом приостановления профилактических мероприятий; ежемесячного финансового обеспечения расходов медицинских организаций в размере до 1/12 от годовой потребности и многое другое.

"Таким образом, объем финансирования медицинских организаций позволял им покрывать постоянные расходы вне зависимости от объемов оказания медицинской помощи. Применение особого порядка финансового обеспечения позволило за период апрель - июль 2020 года дополнительно направить в медицинские организации 28 млрд рублей. Эти меры продлены до конца года в соответствии с постановлением правительства <...>. Кроме того, в целях обеспечения оказания медицинской помощи в условиях пандемии распоряжением правительства <...> увеличено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС в объеме 47,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.