Коэффициент распространения коронавируса в России второй день подряд держится ниже 1

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России второй день подряд держится на минимальном с августа уровне 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В последний раз показатель оставался ниже единицы два дня подряд в конце лета.

В Москве коэффициент незначительно увеличился и составил 0,82. В остальных регионах он равен единице или немного выше ее. В частности, в Архангельской и Свердловской областях показатель находится на отметке 1, в Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,01, в Воронежской области и Красноярском крае - 1,02.

Выше всего коэффициент в Подмосковье и Ростовской области, где он равен 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.