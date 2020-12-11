В Пермском крае для жителей и гостей региона разработали новогодние туристические маршруты

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодние туристические маршруты сформировали в Пермском крае для жителей и гостей региона, они включают интерактивные программы, театрализованные экскурсии в музеях, мастер-классы, ярмарки, тематические игры, спектакли и многое другое. Об этом в пятницу сообщается на портале правительства Прикамья.

"Краевые туроператоры подготовили более 50 предложений. Организаторы путешествий предлагают отправиться в архитектурно-этнографический музей "Хохловка", в поездку на ретропоезде, в зимние туры в Каменный город, Ледяную пещеру и Белогорский монастырь, в гастротур по Пермскому краю "Попробуй Урал на вкус", зимние походы на Усьвинские столбы, Таинственные Шумихинские скалы, Ветлан, Полюд и Помяненный камень", - сказано в сообщении.

Гостей ждут в этнографическом парке истории реки Чусовой, в музее-заповеднике "Сользавод" в Соликамске, в Кунгуре пройдут мастер-классы по обработке мягких поделочных камней, изготовлению печатных пряников и авторских новогодних игрушек, здесь же можно посетить ледяную пещеру, которой более 10 тыс. лет, и отправиться разгадывать тайны особняка купца Грибушина на костюмированной экскурсии. В Осе будет работать мастерская Музея природы и пройдет "Праздник валенка".

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский пригласил всех желающих в музей-заповедник "Усолье-Строгановское", в Дом-музей Пастернака в поселке Всеволодо-Вильва, на мероприятия в социокультурное пространство "Завод Шпагина" в Перми, где пройдут новогодние фестивали и ярмарки. Он подчеркнул, что все события будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"В этом году важным аспектом празднования является разведение потоков жителей всех городов, необходимо постараться развести их по территории, чтобы не было концентрации людей в одном месте. Сегодня запрещены и отменены все массовые гуляния, связанные с новогодними праздниками, у нас не будет централизованных концертных площадок", - сказал Торчинский.

По его словам, театры Пермского края также готовы к проведению новогодних спектаклей, например, Пермский театр оперы и балета традиционно покажет балет "Щелкунчик", а Театр-Театр сыграет мюзикл "Винил", получивший в этом году пять "Золотых масок", Коми-Пермяцкий национальный драматический театр готовит премьеру "Хозяйка медной горы".