Эксперт: коронавирус у детей может протекать под видом ОРВИ и сепсиса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Москве отметили, что чаще всего коронавирус у детей может протекать под видом ОРВИ, желудочно-кишечного заболевания, сепсиса, а также мультимодального синдрома. Об этом сообщил главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов в рамках Научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием "Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства".

"Как я уже отмечал, клинические особенности и маски у детей с коронавирусом клинически разнообразны. Это клинически полиморфное заболевание, которое может протекать под маской ОРВИ, желудочно-кишечной инфекции, пневмонии без дыхательной недостаточности и с ней, мультисистемного воспалительного синдрома, в тяжелых случаях это носит маски сепсиса, септического шока, когда развивается уже полиорганная недостаточность", - сказал Османов.

Он напомнил, что всего в Москве на 16 ноября было зарегистрировано 46489 случаев заражения коронавирусом у детей, из них ученики 6-11 классов составили от общего числа заболевших 65%. За время пандемии госпитализировали 2131 ребенка, то есть примерно 4,4%, из них у 90,2% заболевание протекало в средне-тяжелой форме, а у 9,8% - в тяжелой. У 110 детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром уже через три-четыре недели после перенесенной инфекции.

Врач подчеркнул, что именно поэтому все дети, которые переболели коронавирусом, находятся в строгом поле зрения как амбулаторных врачей, так и специалистов из стационаров с тем, чтобы ни одного ребенка не упустить, у кого высок риск развития этого синдрома. Каждый ребенок, у которого был диагностирован положительный тест, вне зависимости от формы течения болезни, находится под пристальным вниманием всех докторов на всех этапах. Именно это позволило уменьшить количество госпитализируемых детей, у которых заболевание протекало в средне-тяжелой форме.

"Говоря о бессимптомных случаях, нужно отметить, что к таким случаям относилось от одной пятой до одной третьей. У каждого пятого пациента, то есть не у всех, в отличие от взрослых, была выявлена пневмония, которая была выявлена только рентгенологически, иначе говоря, клинически она была немой, без симптоматики. Одной из особенностей протекания у детей является то, что инфекция поражает несколько жизненно важных органов - прежде всего легкие и сердце. Отмечено также, что у детей может быть более длительное выделение вируса даже после нормализации состояния", - добавил Османов.

"С введением дистанционной формы обучения, с разобщением детей, что является одной из самых важных мер при любой инфекции, мы получили очень серьезный результат - снижение частоты заболевания в два и более раза. Учитывая, что большинство детей - это дети старшего возраста 11-17 лет, у которых чаще регистрируются тяжелое течение и осложнения. Это было с медицинской точки зрения оправдано - разобщение детей", - сказал Османов.

О мультимодальном синдроме

Как пояснил врач, термин "мультисистемный воспалительный синдром" пришел в Россию где-то уже через месяц после начала пандемии из-за рубежа.

"Вначале даже не знали, как назвать. Этот синдром развивается через три-четыре недели после перенесенной инфекции с поражением ряда органов и систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, иммунной системы, свертывающей системы. Он может протекать в крайне тяжелом состоянии, вплоть до развития токсического шока и сепсиса", - подчеркнул Османов.