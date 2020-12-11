Выдан патент на разработанное "Вектором" средство борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала патент на разработку научного центра "Вектор", связанную с созданием вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Роспатента.

"В России выдан сотый патент на разработку, предназначенную для борьбы с COVID-19. Речь идет об изобретении №2738081 "Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов". Разработчиком вакцины является Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Ученые "Вектора" разработали синтетические белки, на основе белков вируса SARS Cov-2, которые можно использовать в качестве компонента вакцинной композиции против коронавирусной инфекции COVID-19. Также получена вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, содержащая различные комбинации этих белков.

"Особенностью изобретения является получение синтетических белков и вакцин, которые более безопасны при вакцинации, поскольку созданы на искусственной основе. При этом они способны полноценно формировать специфический иммунный ответ против COVID-19 (способны оказывать защитное действие против нового вируса SARS-CoV-2)", - говорится в сообщении.

"Российские изобретатели с начала пандемии подали 467 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано 100 патентов. Несколько десятков заявок мы отклонили, так как они не имели мировой новизны или были оформлены с нарушением существующих требований, предъявляемых к документам. Хочу отметить, что заявки на технологии в области борьбы с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке. Срок их рассмотрения в среднем составляет 23 дня", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатента Григория Ивлиева.

Всего с начала года Роспатент выдал 100 патентов на изобретения и полезные модели. В частности, как говорится в сообщении, выдано 7 патентов на вакцину, 10 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 13 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 42 патента на дезинфицирующие технологии, 16 патентов на средства индивидуальной защиты, 4 патента на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 2 патента на устройство для ингаляционного лечения бронхолегочных заболеваний, еще 2 патента на технологию реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также ранее были запатентованы робот для забора биоматериала у человека для диагностики COVID-19, телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций, система контроля температуры тела людей по видеоданным и способ получения клеточной модели для исследования на вирус SARS-CoV-2.