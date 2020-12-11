Ветеран из Ставрополья рассказала о своем разговоре с Путиным

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Ессентуков Наталья Донскова, которая смогла исполнить свое желание и поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказала главе государства о своем здоровье и о том, как преобразился город-курорт. Донскова не успела обо всем поговорить с президентом, поскольку он очень занят, сообщила женщина ТАСС в пятницу.

В четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратилась член совета Галина Осокина, которая попросила помочь ей выполнить мечту 97-летней жительницы Ставропольского края с "Елки желаний". Ветеран Наталья Донскова хотела поговорить с президентом, и Путин позвонил ей.

"Я хотела сказать Путину о том, как Ессентуки развиваются, строятся. А я лежу и не могу выйти на улицу, посмотреть на это", - сказала Донскова. Она уточнила, что у нее было семь ранений, один глаз совсем не видит, а сейчас еще беспокоит воспаление легких.

Ветеран рассказала ТАСС, что жаловаться ей президенту было абсолютно не на что, ее все устраивает. "Я не могла все сказать, потому что он [Путин] занят, у него очень тяжелый труд. Он пожелал мне всего хорошего", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, в четверг к ней приезжал глава Ессентуков. "У нас очень хороший мэр. Я ему рассказала про войну, как прошла до Берлина, что меня не брали на войну, потому что мне еще 18 не было", - добавила ветеран.

Биография ветерана

Ранее сообщалось, что Путину потребовалось чуть больше часа, чтобы выполнить мечту женщины. Он рассказал ей, что успел ознакомиться с ее биографией, которую назвал удивительной. "Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек", - сказал Путин. Глава государства также обсудил с Донсковой состояние Ессентуков, отметив, что он может развиваться, потому что поколение ветерана обеспечило победу в Великой Отечественной войне.

По информации краевого Минтруда и соцзащиты, Наталья Ивановна Донскова ушла на фронт за месяц до своего восемнадцатилетия. Во время войны она служила медсестрой в армейском полевом госпитале, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, в операции по освобождению Берлина. После войны всю жизнь проработала медсестрой.