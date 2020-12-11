На Украине объявили предупреждение телеканалу за показ российского мультфильма

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверки вынес предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ в апреле текущего года российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". Решение принято по результатам заседания регулятора.

"Телеканалу "112 Украина" объявлено предупреждение за показ анимационного фильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", - говорится на официальном сайте совета.

Решение вынесено по результатам внеплановой проверки эфира канала от 19 апреля, в ходе которого был показан мультфильм. Претензия регулятора предъявлена в связи с тем, что героя озвучивал российский актер Александр Михайлов, "фамилия которого внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", пояснили в Нацсовете, напомнив, что в таком случае законодательство запрещает трансляцию аудиовизуальных произведений. Кроме того, регулятор указал, что ему не было предоставлено государственное удостоверение на право распространения и демонстрацию анимационного фильма.

Нацсовет указал телеканалу "на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем".

Ранее стало известно о том, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку деятельности телеканала "Наш" в связи с тем, что в его эфире по видеосвязи выступил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

"Необыкновенное путешествие Серафимы" - российский мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2015 году, создан по мотивам одноименной книги Тимофея Веронина.