Нижняя палата парламента Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата Конгресса (парламента) Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов, который представило в прошлом месяце правительство страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Telam.

По итогам голосования законопроект поддержал 131 законодатель, 117 высказались против, а шестеро воздержались. Это решение поддержали тысячи женщин, которые ожидали решения сессии Палаты депутатов, продолжавшейся 20 часов, возле здания Конгресса в Буэнос-Айресе.

Депутаты, одобрившие законопроект, отмечали в своих выступлениях, что легализация абортов является проблемой общественного здравоохранения, а действующий запрет на них - одна из основных причин материнской смертности в стране. Его принятие будет означать расширение законных прав женщин.

После рассмотрения в Палате депутатов законопроект поступит на рассмотрение в Сенат для окончательного утверждения. Ряд наблюдателей с долей скептицизма относится к его возможной ратификации, напоминая, что в 2018 году он уже был отвергнут верхней палатой Конгресса.

В середине ноября президент страны Альберто Фернандес представил в Конгресс два законопроекта, чтобы все женщины получили доступ к комплексному медицинскому обслуживанию. Первый из них легализует добровольное прерывание беременности и гарантирует, что система здравоохранения позволит провести аборт в безопасных для здоровья и жизни условиях. Второй законопроект направлен на поддержку женщин во время беременности и в первые три года жизни ребенка.

По данным властей, ежегодно в Аргентине в больницы из-за плохо проведенного аборта попадает около 38 тыс. женщин, с 1983 года более 3 тыс. женщин умерли по этой причине. В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.