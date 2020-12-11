МЧС: развитие проектов в Арктике тормозит слабая аварийно-спасательная инфраструктура

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Несоответствие аварийно-спасательной инфраструктуры темпам развития Арктики тормозит реализацию проектов в регионе. Об этом в пятницу в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил замдиректора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС РФ Тимофей Сулима.

"Одним из основных факторов, который сдерживает развитие данного региона, является несоответствие аварийно-спасательной инфраструктуры темпам развития и темпам реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов в данном регионе. Это отмечается на всех уровнях", - сказал он.

Для того чтобы решить эту проблему МЧС планирует построить по береговой арктической линии пять комплексных аварийно-спасательных центров в дополнение к шести уже существующим. В них же могут дежурить медики Федерального медико-биологического агентства, добавил Сулима.

Также планируется создать арктическую авиационную группировку МЧС и аэродромную инфраструктуру к ней. "Мы предполагаем, что она бы закрыла сухопутную составляющую арктической зоны - это четыре региона целиком и 45 муниципальных образований еще пяти субъектов РФ", - отметил Сулима.

Еще у ведомства в планах договориться с Росатомом и разместить на атомных ледоколах запас аварийно-спасательного оборудования. По замыслу МЧС, оно могло бы использоваться во время поисково-спасательных операций.