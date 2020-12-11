В Майкопе отменили массовые новогодние мероприятия из-за коронавируса

МАЙКОП, 11 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники пройдут в республиканском центре Адыгеи без традиционных праздничных массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, но будут работать аттракционы и ярмарочный городок, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"На главной площади Майкопа будут установлены яркие фотозоны, заработают аттракционы и праздничные торговые ряды. Ярмарочный городок будет работать с 19 декабря до окончания новогодних и рождественских каникул", - говорится в сообщении.

В Майкопе активно ведется подготовка к главному семейному празднику. Новогодние ели в этом году украсят шесть площадок республиканского центра и его пригорода, две уже установлены. Одной из самых ярких зон по традиции станет улица Краснооктябрьская, где 19 декабря заработает иллюминация "Звездное небо", в связи с этим движение транспорта будет частично перекрыто, уточнили в пресс-службе администрации Майкопа.

В Адыгее регистрируется подъем случаев заражения коронавирусом, власти республики в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста случаев заражения коронавирусом и ОРВИ временно запретили проведение в регионе всех спортивных соревнований, а также организацию массовых банкетов в кафе и ресторанах. С 20 октября приостановлены торжественные государственные регистрации бракосочетаний в органах ЗАГС.

По данным регионального оперативного штаба, в республике, которая находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, коронавирусная инфекция выявлена у 9 237 человек, на лечении находятся 1 824 человека (плюс 104 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 7 394 человека (плюс 77 за сутки), умер 71 пациент.