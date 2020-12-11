Спрос на доставку посылок на дом в Петербурге в ноябре вырос из-за пандемии на 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Спрос на курьерскую доставку товаров "Почтой России" вырос в Петербурге в ноябре на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост во многом подстегнула пандемия нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба макрорегиона "Северо-Запад" Почты России.

"В этом году многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сезон распродаж воспользовались скидками на онлайн-площадках. Дополнительным стимулом перехода в маркетплейсы стали ограничительные меры, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. <…>. В ноябре 2020 года спрос на курьерскую доставку товаров, заказанных в период распродаж, вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В этом году многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сезон распродаж воспользовались скидками на онлайн-площадках. В ноябре курьерская служба "Почты России" доставила более 770 тысяч посылок, большая часть из них - онлайн-покупки.

"Увеличение спроса на услугу объясняется скоростью доставки экспресс-отправлений. <…>. Чтобы удовлетворить спрос наших клиентов на доставку посылок, мы, в первую очередь, оптимизировали логистические маршруты, это позволило сократить время обработки посылок в среднем на 6 часов. Вместе с тем, мы увеличили количество сотрудников курьерской службы на 9%", - отметил директор макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.

Кроме того, в этом году "Почта России" обновила парк автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В управление федеральной почтовой связи города и области поступили 139 новых LADA Largus и 5 "Камазов".