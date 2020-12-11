Путин поддержал идею создания археологического заповедника мирового класса в Петербурге

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать археологический заповедник на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге. С такой инициативой к главе государства обратились в четверг на его встрече с членами СПЧ. Стенограмма опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

"Обсудим [предложение] с петербургскими руководителями и собственниками земельного участка, о котором вы упомянули, я его хорошо знаю. Надо проработать просто, мне сейчас трудно вот так сразу сказать, на что мы выйдем, но идея, на мой взгляд, очень хорошая", - сказал президент в ответ на предложение журналиста, писателя, краеведа и общественного деятеля, члена СПЧ Константина Михайлова о создании на месте, где располагаются остатки шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке, "совершенно потрясающего историко-археологического музея".

"Совсем недавно мы наблюдали, как вы открывали Музей археологии в Московском Кремле <...> но мне кажется, что мы сейчас упускаем возможность создания такого же музея, а, может быть, и превосходящего, в Санкт-Петербурге. Я имею в виду территорию так называемого Охтинского мыса, которым 10 лет назад, насколько я помню, Вам тоже пришлось заниматься, когда было принято решение об отмене этой знаменитой башни. За это Вам благодарны уже несколько, что называется, поколений градозащитников московских и петербургских. Но, к сожалению, опасность с этого участка не исчезла", - сказал Михайлов.

По его словам, в этой части Петербурга были проделаны грандиозные археологические раскопки, и их результаты эксперты без иронии называют "Петербургская Троя".

"Там были открыты археологические слои нового времени, средневековья, крепости XVI-XIV веков вплоть до древнерусских, древненовгородских поселений, которые на этой территории существовали еще задолго до того, как туда пришли шведы или какие-то другие завоеватели. Все это вместе создает возможность для создания, на мой взгляд, совершенно потрясающего историко-археологического музея, который также будет популярен, я уверен, во всем мире", - отметил историк.

Допетровский памятник

На территории Охтинского мыса есть выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) - Шведская крепость 1611-1703 годов; участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков". На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки объектов, то есть работы на них должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.

Археологические исследования на территории Охтинского мыса проводились с 1993 года, тогда были выявлены следы шведской крепости Ниеншанц, стоявшей в устье реки Охты в XVII веке. В 2006-2010 годах в связи с планированием строительства на Охтинском мысу Общественно-делового центра "Охта" (проект перенесен в 2010 году на новый участок в Лахте) были проведены полномасштабные спасательные археологические работы, полностью изучены археологические слои в центральной части мыса.

Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музея. Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) опубликовало в сентябре заявление по Охтинскому мысу, в котором говорится, что "археологические памятники Охтинского мыса, знаменующие собой важные этапы в российской истории, связанные с европейской торговлей и борьбой за выход в Балтику, должны быть полностью сохранены для будущих поколений в границах и объеме, предложенных историко-культурными экспертизами 2010 года".

В настоящее время компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта создания нового общественного пространства. Пресс-служба компании ранее сообщила, что археологические памятники Охтинского мыса, относящиеся к периоду до основания Санкт-Петербурга, планируется сохранить в составе этого общественного пространства.