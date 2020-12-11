В Пермском крае продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 27 декабря

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 27 декабря. Также ограничения касаются тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, сообщается на сайте правительства региона.

"Оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 27 декабря. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия, в числе которых, в соответствии с дополнениями в указ, вошли физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия, - сказано в сообщении.

По-прежнему охраняется ограничение на время работы заведений общепита - с 01.00 до 06.00 часов утра, также под запретом до 27 декабря остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств. Новые изменения затронули официальные мероприятия, проводимые органами власти на открытых пространствах. Теперь необходимо сократить количество их участников - с 400 до 50 исходя из расчета один человек на четыре кв. м.

В Пермском крае 11 декабря выявлено 315 новых случаев заражения, общее число инфицированных в регионе достигло 24 071. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01. На лечении в стационаре находятся более двух тыс. человек, свыше 4,2 тыс. - на карантине дома. С начала пандемии выздоровели 18 169 человек, умерли от коронавируса 808 пациентов, еще 485 - от сопутствующих заболеваний. По словам главы регионального Роспотребнадзора Виталия Костарева, рост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель.