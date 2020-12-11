Площадь космомониторинга в нижегородских лесах планируют увеличить до 1 млн га в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Площадь космического мониторинга за незаконными рубками леса в Нижегородской области планируют увеличить до 1 млн рублей, сообщил журналистам в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить до 1 млн гектаров площадь лесов. Это станет самым высоким показателем за всю историю использования механизма контроля незаконных рубок с помощью космомониторинга", - пояснил Никитин.

Непрерывный мониторинг позволяет в течение десяти дней после поступления космической съемки получать информацию о нарушениях. Такой способ по сравнению с традиционными методами сбора и анализа информации считается более эффективным инструментом контроля лесозаготовок. Из космоса хорошо видны любые лесонарушения, они выявляются быстрее, таким образом, сокращается время между началом незаконной рубки и ее обнаружением.

По словам губернатора региона, в 2021 году космомониторинг планируется провести на территории Арзамасского, Починковского, Разинского, Уренского, Павловского, Семеновского, Сергачского, Балахнинского и Вознесенского лесничеств. В текущем году, как уточнил Никитин, около 72% незаконных рубок леса было выявлено именно в результате космомониторинга. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в 68,4 млн рублей. Большинство фактов незаконных рубок зафиксировано на территории Пижемского, Варнавинского, Мухтоловского и Сосновского лесничеств.

"В результате мониторинга было установлено 28 фактов незаконных рубок. То есть примерно каждая пятая рубка выявляется именно благодаря космомониторингу. К сожалению, в Нижегородской области, как и в других лесных регионах страны, есть проблема так называемых черных лесорубов", - добавил губернатор Нижегородской области.