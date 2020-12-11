К строительству кислородной станции в ростовской больнице приступят в начале 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Строительство кислородной станции в городской больнице № 20, на базе которой развернут один из крупнейших в регионе ковидных госпиталей, начнется в начале 2021 года. Об этом в пятницу на встрече с прессой сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"До конца года не успеют, в начале следующего", - сказал Логвиненко, отвечая на вопрос о сроках начала работ.

По словам главы администрации, проектирование кислородной станции уже завершено, документы находятся на государственной экспертизе. В бюджете заложено необходимое финансирование, отметил Логвиненко.

В октябре стало известно о смерти 13 пациентов с коронавирусом в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону. По сообщению ряда СМИ, причиной их гибели могла стать нехватка кислорода. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 43 921, число выздоровевших выросло до 35 535, умерли 1 599 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.