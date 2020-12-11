Путин пообещал обсудить с Собяниным проблему строек в охранных зонах в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным проблему строительства в охранных зонах столицы. Об этом он сказал в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"С мэром Москвы Собяниным Сергеем Семеновичем обсудим", - сказал глава государства, отвечая на прозвучавшую на встрече жалобу на строительство жилого дома в охранной зоне напротив Кремля, на Софийской набережной. Путину рассказали, что речь идет о 5-6-этажном здании, квартиры в котором уже продаются, причем строится оно с разрешения властей столицы.