Показ второго сезона документального сериала "24/7 COVID-19" на НТВ начнется 14 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Телеканал НТВ 14 декабря начнет показ второго сезона документального сериала "24/7 COVID-19". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", при поддержке которой выходит проект.

"Проект посвящен врачам, лаборантам, сотрудникам скорой, разработчикам вакцин - тем, кто при поддержке государства делает все, чтобы эпидемия коронавируса поскорее осталась в прошлом", - сказали в пресс-службе.

Проект также расскажет о работе поликлиник и участковых врачей, о том, как мобилизовалось производство вакцин, как работают операторы call-центров по приему звонков с вопросами о коронавирусе, поступающих на единый номер 122, как помогают больным в стационарах, как себя чувствуют добровольцы, испытавшие вакцину, и как идет масштабная вакцинация против новой инфекции.

"За 10 минут мы проживем рабочий день тех, кто ежедневно самоотверженно помогает нашей стране бороться с новым вирусом. И это не только врачи стационаров или скорая помощь. Это и сотрудники лабораторий Роспотребнадзора, которые делают анализы на COVID-19: сегодня в нашей стране делается порядка 500 тыс. тестов ежедневно. От точности их работы зависит многое", - цитирует пресс-служба гендиректора АНО "Национальные приоритеты" Софию Малявину.

В эфир выйдут 10 серий.