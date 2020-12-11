Жителям Мурманской области разрешили въезд в Апатиты и Кировск до 15 января

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области с 11 декабря по 15 января разрешили въезд в города Апатиты и Кировск жителям региона. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава области Андрей Чибис на онлайн-брифинге, посвященном теме коронавируса.

"Как будет работать автомобильный въезд в Кировск и Апатиты: с 20 часов сегодняшнего дня по 15 января мы ослабляем ограничения по этому посту. Мы разрешаем въезжать автомобильным, железнодорожным транспортом всем, кто имеет регистрацию по месту жительства на территории Мурманской области, либо с использованием электронного пропуска, который продолжает действовать, если это нужно по служебной необходимости", - сказал Чибис.

Он напомнил, что сейчас на территорию Апатитов и Кировска могут проехать только жители этих городов и работники предприятий по электронному пропуску. Ограничения на въезд в Апатиты и Кировск были введены 29 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. С 29 октября въезд на территорию Кировско-Апатитского района Мурманской области был упрощен для пассажиров авиарейсов.

"Мы также возобновляем движение пригородных поездов по маршруту Апатиты - Мурманск, Кандалакша - Апатиты, Пояконда- Кандалакша при предъявлении паспорта с пропиской или документа о регистрации. Такие же условия будут работать при покупке билетов на междугородние автобусы в Апатиты и Кировск", - добавил губернатор.

Кировск и Апатиты - города на юго-западе Мурманской области с населением 26 и 55 тыс. человек соответственно. В Кировске находятся несколько горнолыжных курортов, они начали работу с 11 декабря, и горнообогатительный комбинат, занимающийся производством фосфатного сырья. В Апатитах находится аэропорт Хибины и Кольский научный центр Российской академии наук.