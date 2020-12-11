МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" можно "посмотреть еще раз", но важно оградить россиян от экстремизма. Такое мнение он высказал на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована на сайте Кремля в пятницу.

"Вы знаете, это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее. Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз", - сказал Путин, комментируя дело "Нового величия".

При этом президент подчеркнул, что, насколько ему известно, все судебные инстанции были пройдены, суд признал фигурантов дела виновными. "Вы знаете, нет никакого желания, абсолютно, поверьте мне, никакого желания хватать и не пущать, как я уже говорил. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. Вот о чем речь. Вот мы от чего должны защитить наших людей", - заявил глава государства.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу "Нового величия" виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года. Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки.

По версии следствия, участники организации намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.