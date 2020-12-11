Детские новогодние утренники в Пермском крае пройдут без присутствия родителей

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил проводить новогодние утренники в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования при условии, что допуск родителей и иных лиц к ним будет ограничен. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региональных властей.

"На оперштабе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора определили формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Организация мероприятий допускается исключительно в группах/классах без присутствия родителей, посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из других групп/классов", - сказано в сообщении.

На заседании правительства Пермского края в пятницу, глава региона Дмитрий Махонин отметил важность проведения новогодних мероприятий в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами. "В этом году празднование Нового года будет организовано в регионе в особом режиме. Он продиктован необходимостью соблюдения мер санитарной безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией. В то же время, задачу создания праздничного настроения никто не отменял. Главное - организовать все мероприятия так, чтобы жители не остались без праздника, но при этом не подвергали себя опасности", - сказал он.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, при организации всех праздничных мероприятий в крае, акцент будет сделан на рассредоточении зрительских потоков и на особый контроль санитарных мер.

В Пермском крае 11 декабря выявлено 315 новых случаев заражения, общее число инфицированных в регионе достигло 24 071. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01. На лечении в стационаре находятся более двух тыс. человек, свыше 4,2 тыс. - на карантине дома. С начала пандемии выздоровели 18 169 человек, умерли от коронавируса 808 пациентов, еще 485 - от сопутствующих заболеваний. По словам главы регионального Роспотребнадзора Виталия Костарева, рост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель.