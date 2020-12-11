Для жителей Ненецкого АО старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 28 декабря

ТАСС, 11 декабря. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 28 декабря, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Режим самоизоляции для жителей НАО старше 65 лет продлен на две недели. Решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством губернатора НАО Юрия Бездудного в пятницу, 11 декабря. Норма по соблюдению самоизоляции для лиц 65+ продлена с 14 по 28 декабря", - говорится в сообщении.

Для работающих самоизолированных граждан 65+ предусмотрено оформление листков временной нетрудоспособности на 14 дней. Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции может не применяться к руководителям органов власти, учреждений, предприятий и организаций, педагогическим работникам и работникам сферы здравоохранения, учреждений непрерывного жизненного цикла.

До 31 января 2021 года в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, действие масочного режима и режима двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов.

С начала пандемии в регионе выявлено 706 случаев заболевания, за последние сутки - семь случаев. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 61 пациент, в том числе три бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек, находится на амбулаторном лечении 51 человек.