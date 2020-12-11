Путин поддержал идею лицензирования производителей дезинфицирующих средств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения лицензирования для производителей дезинфицирующих средств. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг, стенограмма закрытой части этого заседания опубликована в пятницу на официальном сайте Кремля.

Такое предложение на встрече озвучила член СПЧ Ирина Киркора. По словам Путина, важно, чтобы данная мера не превратилась в излишний барьер для этого сектора производства в условиях пандемии коронавируса.

"Это требует контроля со стороны соответствующих органов власти. Обязательно такое поручение будет дано. И контроль, и лицензирование этих организаций - надо посмотреть только, чтобы это лицензирование не было очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач", - сказал он.

Глава государства согласился с недопустимостью случаев, когда дезинфицирующие средства разбавляют, используют многократно или "продают налево". Он предположил, что такая практика может быть связана "не с недостатком, а просто с попытками тривиальной кражи какой-то". Путин также назвал недопустимым "использование этих масок два-три раза", согласившись, что это "требует контроля со стороны соответствующих органов власти".

"Проблем достаточно еще, их много, но хочу отметить, что Россия - одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов. У нас по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты, в разы, а то и в десятки раз. Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз [увеличение производства]", - заявил президент РФ.