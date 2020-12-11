Корреспондентке филиала ВГТРК присвоили звание "Почетный журналист Тверской области"

ТАСС, 11 декабря. Корреспондентка филиала ВГТРК Кира Антонова стала первой в Тверской области награжденной званием "Почетный журналист", учрежденным областными властями в 2020 году. Вручение награды состоялось в пятницу и было приурочено к Дню Конституции, сообщила пресс-служба облправительства.

"11 декабря в рамках торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград, которую губернатор Игорь Руденя провел накануне Дня Конституции РФ, впервые было присвоено звание "Почетный журналист Тверской области". Его удостоена корреспондент службы радиовещания ГТРК "Тверь" Кира Антонова", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Антонова, по данным пресс-службы, работает в тверском филиале ВГТРК с 1998 года, за это время журналистом были реализованы различные творческие проекты. Так, например, в эфир вышло более 500 радиопередач "Спаси и сохрани", направленных на духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание аудитории. Среди наград Антоновой - орден Святой равноапостольной княгини Ольги, благодарность Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, звание "Почетный журналист Тверской области" учреждено правительством региона в 2020 году для повышения престижа профессии. Его будут присваивать работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики, имеющим стаж работы в СМИ 15 лет и более. Для награжденных званием установлена пожизненная выплата - около 700 рублей, эта сумма соответствует размеру ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой ветеранам труда, ее назначают после выхода на страховую пенсию по старости.