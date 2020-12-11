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Пандемия COVID-19

В Ленобласти выделят 76,8 млн рублей на дооснащение больниц для пациентов с коронавирусом

Средства направят на модернизацию систем медицинского газоснабжения и установку кислородных концентраторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Больницы Ленинградской области, которые принимают пациентов с коронавирусом, получат дополнительное финансирование для ремонта помещений и модернизации систем. Как сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

"Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 76,8 млн рублей на дополнительное оснащение ковидных госпиталей. Средства пойдут на модернизацию систем медицинского газоснабжения, установку кислородных концентраторов, а также на проведение ремонта для развертывания дополнительных коек под коронавирус. В частности, средства выделяются Ленинградской областной клинической больнице, Бокситогорской, Всеволожской, Гатчинской, Кингисеппской, Ломоносовской, Лужской, Приозерской, Рощинской, Сланцевской и Тихвинской больницам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 19 299 человек, выздоровели 15 947, умерли 167. За минувшие сутки в регионе выявили 216 случаев заражения.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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