Путин согласился с предложениями по развитию регистра доноров костного мозга

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит правительству заняться вопросом по развитию Национального регистра доноров костного мозга и разработке единого регламента включения граждан в такой регистр. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стенограмма беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля.

На мероприятии президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Лев Амбиндер рассказал о сложностях с Национальным регистром доноров костного мозга (РДКМ). По его словам, в стране нет единого регламента на включение граждан в такой регистр, поэтому доноров из него отказываются привлекать к трансплантации. Амбиндер попросил поручить Минздраву завершить интеграцию донорской базы регистра в трансплантационную сеть клиник, утвердив регламент включения потенциальных доноров в регистр. Он также попросил закрепить в законодательстве понятие "потенциальный донор" и выделить в 2021 году средства на выполнение услуг по рекрутингу и типированию доноров.

Отвечая на это, Путин заметил, что в России "очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов, даже перебор". По его словам, "всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность". "Но тем не менее, я думаю, вы правы, обязательно я такое поручение правительству сформулирую, и посмотрим, что будет сделано, - согласился президент. - Я вам обещаю, это точно совершенно, что коллеги этим займутся. Я вас услышал и в целом я вашу позицию разделяю".

Комментируя слова о положительном опыте в этой сфере некоторых других европейских стран, Путин заявил: "Там многие вещи продвинуты, и продвинуты неплохо, и можно брать этот позитивный опыт". "Есть у них и проблемы, причем очень острые, в системе здравоохранения, в том числе и в Федеративной Республике, - добавил российский лидер. - Они в обществе, общественностью тоже так же очень остро обсуждаются, это мне хорошо известно".

При этом президент России согласился с тем, что у других стран есть и достижения в этой области, которыми они могут гордиться. "И на это нужно смотреть и нужно перенимать самый лучший опыт", - повторил он.