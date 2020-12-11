Генконсульство России в Одессе приостановило прием посетителей

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Одессе приостанавливает прием посетителей и выдачу документов в связи с осложнением ситуации с распространением коронавируса. Об этом дипломатическое представительство сообщило в пятницу в Twitter .

"В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности посетителей консульский прием и выдача готовых документов приостанавливаются в полном объеме", - говорится в сообщении. В Генконсульстве добавили, что вопрос возобновления приема посетителей в ограниченном формате будет рассмотрен через месяц - после 11 января.

Генеральное консульство в Одессе охватывает регион Одесской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

Информации об остановке приема посетителей в других российских консульствах на территории Украины нет. Генконсульство РФ в Харькове 30 ноября возобновило прием граждан, однако он осуществляется в ограниченном режиме и с соблюдением мер предосторожности. Заявки на прием граждан принимаются исключительно посредством электронной почты.

По состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 13 514 новых случаев коронавируса, а также зафиксировано рекордное число умерших от осложнений за сутки - 285. Одесская область вошла в тройку лидеров по суточному приросту заразившихся: в области выявлено 874 новых больных. Больше обнаружено только в Киеве - 1 880 и Запорожской области - 895. Общее число заразившихся с начала пандемии на Украине составило 872 228, из них 480 348 выздоровели, 14 755 умерли.