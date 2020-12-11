Мурманские власти ограничили бронирование отелей в регионе с 15 декабря

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение с 15 декабря ограничить бронирование отелей на территории региона для приезжих. С тех, кто успел оплатить бронь ранее, будут требовать две медицинские справки, заявил в пятницу журналистам глава области Андрей Чибис на онлайн-брифинге, посвященном теме коронавируса.

"Что касается тех, кто не живет на территории Мурманской области, с учетом непростой ситуации в тех субъектах, из которых едут к нам, для них бронь с 15 декабря останавливается. Те, кто уже забронировал и заплатил за этот отель, смогут приехать и заселиться только при условии наличия соответствующей справки об отрицательном тесте на коронавирус, причем тесте ПЦР, и справки об эпидокружении. Эти ограничения будут действовать до 15 января", - сказал Чибис.

Он уточнил, что такие две медицинские справки об отсутствии инфекции и контакта с носителем коронавируса будут требовать в гостиницах, хостелах, гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха, которые расположены на территориях Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского, Ловозерского, Кольского районов и поселения Териберка. В Мурманске эти справки потребуют с тех, кто прилетит чартерами в рамках заключенных ранее соглашений с компанией-туроператором TUI.

Ранее сообщалось, что чартерные рейсы из Москвы в Мурманск для туристов во всей России будут выполняться 30 декабря 2020 года, 4 января 2021 года и 9 января 2021 года.

Глава региона обратил внимание, что ограничения касаются также физических лиц, которые сдают приезжим свои помещения, хозяева квартир и частных домов тоже будут обязаны требовать с гостей две медицинские справки, иначе последует наказание. "Он будет привлечен к ответственности, если сдаст квартиру без наличия такой справки. Важно отметить, что и муниципалитеты за соблюдением этих ограничений должны усилить контроль", - подчеркнул губернатор.